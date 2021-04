Incidente stradale a Belpasso, camion si schianta contro il gazebo di un bar

Solo per una casualità non ci sono state conseguenze tragiche. Potrebbe essere stato un guasto tecnico a far perdere il controllo all'autista del camion

Un camion che trasportava un carico di terra si è schiantato contro il gazebo di un bar a Belpasso, in via Vittorio Emanuele III, travolgendo anche una vettura in sosta, letteralmente distrutta nell'urto. Solo per una casualità, ed anche grazie al divieto di consumazione nei pressi dell'esercizio commerciale, non ci sono state conseguenze tragiche. Potrebbe essere stato un guasto tecnico a far perdere il controllo all'autista