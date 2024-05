Camion prende fuoco sulla statale 192, i vigili del fuoco domano le fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio per un incendio su un camion adibito al trasporto terra che procedeva lungo la strada statale 192, sul territorio di Motta Sant'Anastasia . In azione i pompieri del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania e un'autobotte di rincalzo inviata dalla sede centrale, che hanno operato in maniera congiunta per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto, per i rilievi di competenza, anche i carabinieri della compagnia di Paternò.