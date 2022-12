Incidente stradale a Paternò: camion si ribalta, chiusa la stradale 121

La strada statale 121 Catanese è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania, in prossimità del km 17 a Paternò. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie allo svincolo di Paternò, e per il ripristino della circolazione stradale.