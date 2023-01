Incidente stradale in tangenziale, tir perde il controllo e sbanda: in corso le operazioni di rimozione

Sono ancora in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante coinvolto in un incidente autonomo che, questa mattina, ha mandato in tilt la circolazione stradale nei pressi del faro Biscari, all'uscita della tangenziale. La parte posteriore del camion ha urtato le barriere di contenimento ed anche la musata anteriore ha riportato dei danni. Da accertare le cause del sinistro. Si circola attualmente su una sola corsia.