Incidente stradale lungo la Statale 120, chiusa al traffico l'arteria all'altezza di Castiglione

Incidente mortale lungo la strada statale 120 "dell'Etna e delle Madonie", all'altezza di Castiglione. Ancora da appurare la dinamica e sono in corso accertamenti. Il traffico è deviato in loco. Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.