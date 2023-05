Incidente stradale autonomo sulla strada statale 385 al chilometro 4. A perdere la vita, una 76enne che viaggiava a bordo di un’auto guidata dal figlio 56enne. In base ad una prima ricostruzione in fase di accertamento, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, l’auto sarebbe uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Le condizioni della donna sono subito apparse gravi al personale sanitario e sono stati inutili i tentativi di rianimazione. La 73enne è deceduta sul posto.