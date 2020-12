Incidente sulla Catania Messina, auto si ribalta: intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, nel tratto tra Giarre ed Acireale dell'A18 in direzione Catania, si è verificato un incidente stradale. Un'auto con a bordo tre persone si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Uno degli occupanti è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo dalla vettura, mentre gli altri due sono usciti autonomamente dal mezzo ed hanno riportato ferite lievi. Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco, sanitari del servizio 118 e personale polstrada. Nell'immediato si sono formate lunghe.