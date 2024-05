Incidente sulla Catania-Messina, rimangono critiche le condizioni della donna rimasta ferita

E' in prognosi riservata la donna 53enne che, nell'incidente di ieri sull'autostrada Catania-Messina, è rimasta gravemente ferita. Le sue condizioni rimangono critiche per un gravissimo politrauma riportato a seguito del forte impatto e si trova ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Cannizzaro dove è stata trasportata con l'elisoccorso. L'altro ferito, 52 anni, si trova invece ricoverato al trauma center, è cosciente e in condizioni meno gravi, fanno sapere dall'ospedale.

L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per Fiumefreddo, nel pomeriggio di ieri. Ad essere coinvolti una vettura che procedeva in direzione Messina che avrebbe perso il controllo, entrando in collisione con un camion sopraggiunto in quel momento. I due occupanti dell'auto, di nazionalità straniera, sono stati medicati dai sanitari del Servizio 118 e successivamente trasportati in elisoccorso.