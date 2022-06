Incidente mortale sulla Catania-Ragusa, scontro tra un'auto ed un camion: perde la vita un 25enne

Un incidente mortale si è verificato a Francofonte, lungo la strada statale 194 Catania-Ragusa, all'altezza della rotonda per Buccheri. Nello scontro tra un'auto ed un camion ha perso la vita un giovane di 25 anni, che viveva in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri ma, nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, per la giovane vittima si è rivelato inutile qualsiasi tentativo di rianimazione.