Violento incidente in galleria, chiusa la Catania-Siracusa: ci sono feriti

A causa di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 13 in galleria lungo l'autostrada Catania-Siracusa, la circolazione stradale è al momento interrotta in direzione del capoluogo etneo.

Quattro veicoli sono stati coinvolti in un violento scontro, in cui diverse persone hanno riportato ferite, di cui ameno una ferita gravemente. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso ed i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, cui seguirà lo sgombero della carreggiata ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. Si registrano lunghe code.