Malore improvviso mentre è in sella alla sua bici: ciclista muore in strada

Un ciclista questa mattina è morto lungo la strada statale 114, in territorio di Aci Castello. L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto crollare a terra durante un giro in bicicletta. Inutili i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto, che ha solo potuto constatarne il decesso. Sono ancora poco chiare le cause della morte, probabilmente si sarebbe trattato di un infarto fulminante.