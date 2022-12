Incidente sulla circonvallazione, stasera intorno alle ore 19.30. A finire contro un albero l'automobile di un 60enne che viaggiava con la moglie. Sul posto è intervenuto personale del 118 e, successivamente, la polizia locale per i rilievi di rito. Secondo testimoni oculari l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto a causa di un malore. L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.