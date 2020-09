Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incidente stradale in Circonvallazione, auto si ribalta dopo scontro con Mini Cooper: donna ferita

Incidente stradale in tarda serata al viale Fratelli Vivaldi, di fronte la clinica Valsalva a Catania. Lo scontro è avvenuto tra un'autovettura Mercedes ribaltata - condotta da una donna di 32 anni trasportata al Policlinico - ed un Minicooper. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'autovettura e garantito la sicurezza stradale in attesa dell'intervento della polizia locale. Intervenuto anche il Servizio 118