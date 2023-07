Giornata di caos sulla Messina-Catania. L'incidente tra due camion ha causato la chiusura del tratto autostradale in direzione Catania tra gli svincoli di Giardini Naxos e Fiumefreddo con tutto il traffico dirottato sulla statale 114. Lunghissime le code di veicoli rimasti bloccati già prima di Taormina, come riporta MessinaToday. Sei i chilometri di coda attualmente registrati dalla polizia stradale che sta coordinando la viabilità con tre pattuglie. Ma la viabilità è bloccata anche lungo la stessa strada statale, finora unica alternativa per proseguire verso il territorio etneo. Intanto, ci vorranno diverse ore per rimuovere i due mezzi coinvolti nell'incidente, uno di questi è finito in una scarpata.