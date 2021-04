Incidente stradale in viale Mediterraneo, lunghe code sulla tangenziale in direzione Catania

La polizia municipale è presente sul posto per ricostruire la dinamica e ripristinare le condizioni di sicurezza sulla carreggiata, insieme al personale Anas

Si registrano dei rallentamenti con lunghe code sul viale Mediterraneo, a causa di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi dell'ultima galleria che conduce al viale Vincenzo Giuffrida. Una Fiat Panda è stata coinvolta da un sinistro, avvenuto per cause da accertare. La polizia municipale è presente sul posto per ricostruire la dinamica e ripristinare le condizioni di sicurezza sulla carreggiata, insieme al personale Anas. Le operazioni hanno creato inevitabili rallentamenti che hanno congestionato la circolazione veicolare.