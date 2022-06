Incidente stradale al corso delle Province, scontro tra auto e moto: una donna ferita

Un violento impatto si è verificato intorno alle 9.30 nel centralissimo Corso delle Province, tra una Kia Picanto, con a bordo una giovane, e una moto di grossa cilindrata con a bordo marito e moglie. All'impatto il motociclo si è ribaltato e i due passeggeri sono caduti sull'asfalto. Il marito si è rialzato subito, mentre la moglie dopo diversi minuti a terra è stata trasportata al Cannizzaro. Al momento dell'arrivo degli operatori sanitari lamentava un dolore alla spalla ma non dovrebbe essere in gravi condizioni. Traffico ancora bloccato in entrambi i sensi di marcia in attesa della ricostruzione delle dinamiche dell'incidente.