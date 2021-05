Incidende stradale in viale Vittorio Veneto, donna in scooter investita

Intorno alle 20 di questa sera una donna a bordo di uno scooter è stata investita da un'autovettura in viale Vittorio Veneto. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che era in transito con una volante, e successivamente sono arrivati la Municipale ed i sanitari del 118. La signora non sarebbe in gravi condizioni ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.