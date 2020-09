Scontro tra una Polo e una Mercedes a Viagrande: 4 feriti, uno grave

La squadra dei vigili del fuoco di Acireale è intervenuta intorno alle 14 a Viagrande, in via Poio incrocio via Michelangelo Buonarroti, per un grave incidente stradale tra due autovetture. Quattro le persone ferite. Una donna e un uomo sono state estratte dalle lamiere delle autovetture. E' intervenuto anche un elicottero e due ambulanze del Servizio 118. Nello scontro frontale tutti gli occupanti delle autovetture sono rimasti feriti. Versano in più gravi condizioni la conducente della Volkswagen Polo ed il passeggero anteriore della Mercedes.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.