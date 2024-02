Incidente stradale nei pressi di Etnapolis, ciclista gravemente ferito dopo uno scontro con un camion

Un ciclista che percorreva la strada provinciale 134, nei pressi della rotonda posta in prossimità del centro commerciale Etnapolis, a Belpasso, è rimasto gravemente ferito dopo un incidente con un mezzo pesante. Ne da notizia l'emittente televisiva locale Videostar. L'infortunato è stato soccorso dal 118 con un'ambulanza e, successivamente, con l'elisoccorso per un trasporto d'urgenza, vista la gravità delle sue condizioni. I rilievi sul luogo dell'incidente, verificatosi nel primo pomeriggio di oggi in contrada Valcorrente, sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Paternò e dalla polizia municipale.