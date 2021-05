Faro Biscari, minorenne in scooter travolge due pedoni

Si tratta di un 17enne che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro. Le condizioni delle persone investite non sarebbero gravi

Incidente nella notte in via Priolo, all'altezza del campo rom del Faro Biscari. Un 17enne, alla guida del suo scooter, intorno all'una e venti ha travolto due pedoni. Da accertare la dinamica dell'incidente: sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro mentre i pedoni non avrebbero riportato gravi ferite, ma sono stati portati all'ospedale Garibaldi per accertamenti.