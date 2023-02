Incidente stradale a Fiumefreddo di Sicilia, scontro tra due auto: grave una 19enne

Nella tarda serata di venerdì scorso, dopo le ore 22, in via Badala’ a Fiumefreddo di Sicilia, una ragazza originaria di Sant’Alfio di 19 alla guida di una Citroen, si è scontrata con un'autovettura Audi che veniva in senso opposto. Il bilancio è stato di tre vetture totalmente distrutte e diversi feriti, la più grave la ragazza alla guida della Citroen. Gli altri, due giovani fiumefreddesi sulla macchina “Audi” e una coppia di anni sessanta all’interno della Fiat Sedici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno provveduto ad estrarre la ragazza dalle lamiere, dove era rimasta intrappolata dentro l’abitacolo della Citroen, trasportata poi, in codice rosso, al Cannizzaro di Catania. La ragazza avrebbe riportato delle fratture multiple alle gambe. Sul luogo del sinistro presenti i carabinieri della compagnia di Giarre e quattro autoambulanze per il trasferimento dei feriti nei nosocomi della zona. tre ventenni sono stati medicati e dimessi dagli ospedali Cannizzaro di Catania, Sant'Isidoro di Giarre e San Vincenzo di Taormina. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Giarre.