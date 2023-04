Incidente stradale sul tratto Fiumefreddo-Giardini, un morto e un ferito: l'intervento dei vigili del fuoco

Durante l'incidente che si è verificato oggi, nelle prime ore del mattino, poco dopo le 5,30 sull’autostrada A18, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. La sala operativa dei vigili del Fuoco di Catania ha ricevuto una chiamata di soccorso l'incidente sul tratto Fiumefreddo-Giardini, poco dopo il fiume Alcantara e sulla carreggiata in direzione Messina. E’ intervenuta la squadra del distaccamento di Riposto con un'autogru inviata dalla sede dentrale del comando provinciale. Sono rimasti coinvolti nell'incidente un autoarticolato ed un'autofurgone Opel Combo con a bordo due persone. Quest'ultimo, che proseguiva nella stessa direzione di marcia, ha impattato violentemente sulla parte posteriore del mezzo pesante. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto dall'abitacolo dell'autofurgone il passeggero che è stato trasportato all’ospedale di Taormina mentre, i sanitari del Servizio 118 intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso del conducente, Giuseppe Ieni, messinese di 70 anni, anch'egli estratto dalle lamiere contorte. Sul posto anche personale della polizia stradale per gli accertamenti di competenza e dell'Anas per il ripristino stradale.