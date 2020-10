Incidente stradale sull'autostrada A19, furgone contro un camion: ferito l'autista

Un incidente stradale si è verificato questa mattina al chilometro 185 dell'autostrada A19, in prossimità dello svincolo di Motta Sant' Anastasia, in direzione di Palermo. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante parcheggiato a margine della carreggiata. Il conducente del mezzo pesante, gravemente ferito, è stato trasporto d'urgenza in eliambulanza del Servizio Sanitario 118. Sul posto, oltre la squadra dei vigili del Fuoco, il Nucleo Nbcr del comando provinciale di Catania per una pozza di gasolio formatasi sulla carreggiata in seguito all'impatto tra i due mezzi. Presenti, per gli adempimenti di competenza, personale della Polizia Stradale e dell'Anas.

