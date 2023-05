Incidente stradale a Paternò, scontro tra un furgone e due auto: un morto e un ferito

La strada statale 284 "Occidentale Etnea" è provvisoriamente chiusa a Paternò, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 42,900. Nel sinistro, che ha coinvolto un furgone e due utilitarie, una persona è rimasta ferita ed un'altra ha perso la vita. Si tratta del conducente di una Peugeot nera, un 45enne paternese residente a Licodia, Antonio Colino.

Sulla seconda auto coinvolta, una Renault Scénic, viaggiava una famiglia di Ragalna, con due bambini. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata a Paternò per i veicoli diretti ad Adrano e allo svincolo di Scalilli per i veicoli diretti a Catania. Sono presenti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.