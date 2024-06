Incidente stradale, scontro tra auto e moto: morto 44enne

Un 44enne è morto in seguito a uno scontro tra un'auto e una moto nel centro di Gaggi, in provincia di Messina. L'incidente si è verificato la scorsa notte, al centro del paese, lungo la via Regina Margherita all’incrocio con via Roma. Alla guida del mezzo a due ruote c'era Rosario Cardillo, originario di Mascali, che si è scontrato con un'auto che procedeva in direzione Graniti. L'uomo è deceduto poche ore dopo all'ospedale di Taormina a causa delle gravi ferite riportate. Intervento chirurgico per la conducente della vettura rimasta coinvolta: alla donna è stata asportata la milza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del reparto Radiomobile di Taormina per i rilievi del caso.