Incidente nella galleria San Demetro, un tir si ribalta

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi (intorno alle 3,00), nella Galleria San Demetrio, sull'autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo, sul territorio di Catania. Coinvolti nell'incidente un autoarticolato ed una autovettura Toyota Yaris. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania ed i Sanitari del Servizio 118, oltre alla Polizia Stradale. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per estrarre il conducente del mezzo pesante si è reso necessario accedere dal tettuccio in vetro della cabina.

L’autostrada è chiusa al traffico, in direzione Siracusa. Secondo quanto comunica Anas i tempi di riapertura alla circolazione non saranno brevi in quanto il carico del mezzo, che trasportava bevande in bottiglie di vetro, si è in parte riversato sulla sede stradale. Dopo avere svuotato il rimorchio e averlo rimosso, occorrerà pertanto bonificare il tratto dalla presenza di vetro e liquidi.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, che è attualmente deviata allo svincolo di Passo Martino da dove, tramite il tratto terminale della Tangenziale di Catania, ci si immette sulla statale 114 in direzione Siracusa, per poi riprendere l’autostrada allo svincolo di Lentini