Incidente stradale sulla Palermo-Catania, scontro tra un furgone e una Porsche: un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra Catenanuova e Gerbini in direzione del capoluogo etneo. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il traffico sul tratto autostradale è provvisoriamente bloccato. Al momento si registrano code per circa 2 chilometri. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Secondo una prima ricostruzione, il furgone ha centrato in pieno una Porsche Cayenne ferma a bordo strada. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione.

