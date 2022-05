Incidente stradale a Giarre, scontro tra due motociclisti: un morto e un ferito

Incidente mortale ieri sera, alle ore 21, in via Finocchiaro Aprile a Giarre. A perdere la vita un 55enne di Mascali, rimasto ferito un 27enne sempre di Mascali. Da una prima ricostruzione la vittima si stava immettendo nella corsia di marcia in direzione di Mascali quando è sopraggiunta la moto guidata dal 27enne. Lo scontro è stato violento. Nonostante la vittima indossasse il casco i traumi riportati hanno reso vano il tentativo di soccorso dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giarre.