Incidente stradale a Giarre, moto si schianta contro un palo: Mattia muore a 17 anni

Mattia Musumeci, 17 anni, è la giovane vittima di un incidente avvenuto a Giarre, nella notte. Da una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo mentre viaggiava a bordo del suo scooter Honda Sh lungo. Avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione, lungo corso Messina. A lanciare l’allarme sarebbero stati dei residenti che hanno sentito l'impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso del ragazzo, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri.