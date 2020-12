Incidente a Gravina, auto si ribalta: vigili del fuoco estraggono donna dalle lamiere

La sala operativa dei vigili del duoco del comando provinciale di Catania è stata allertata dal personale medico del 118 intorno alle ore 13, per un incidente stradale avvenuto in via Etnea a Gravina di Catania. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento Nord del comando provinciale di Catania. I vigili del fuoco hanno estratto da una autovettura, Ford Fiesta, una signora che a seguito del ribaltamento della sua auto è rimasta incastrata all'interno. Il marito, conducente dell'auto, era invece riuscito ad uscire autonomamente, ed a chiamare i soccorsi. Il personale sanitario del Servizio 118 ha provveduto a prestare le cure necessarie. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza il luogo dell'incidente.