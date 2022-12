Incidente stradale in via San Paolo a Gravina di Catania: morto un uomo

Non si ferma la tragica sequenza di incidenti mortali sulle strade catanesi. Un uomo ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente verificatosi in via San Paolo, nel territorio di Gravina di Catania. Non ancora chiara la dinamica del sinistro e la presenza di altri mezzi coinvolti. Sul tragico episodio indagano le forze dell'ordine intervenute ieri insieme al personale del 118. In un post sulla pagina Facebook del Comune il sindaco Massimiliano Giammusso e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio per la vittima.

