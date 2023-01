Incidente stradale a Gravina, scontro tra moto e camion: la vittima è un medico di 66 anni

Alfio Garrotto, medico chirurgo di 66 anni di Messina ma residente a Lentini, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto oggi nella parte bassa di via Etnea di Gravina di Catania, nei pressi dello svincolo della tangenziale. L'uomo era alla guida di una moto Harley-Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe stato travolto da un autotreno che trasportava frutta, a 20 metri tra il Q8 e l'ingresso della tangenziale. Come precisa a CataniaToday il comandante della polizia municipale di Gravina, Michele Nicosia, per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale saranno visionate le immagini registrate dalle telecamere dell'Anas e sentiti due testimoni. Il conducente del camion è risultato negativo all'alcool test. Solo pochi minuti fa è stato riaperto al traffico lo svincolo di Gravina sulla tangenziale di Catania. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. E' il terzo incidente stradale mortale registrato in meno di un mese nel comune etneo.