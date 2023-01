Incidente stradale a Gravina, moto travolta da un camion: un morto

Incidente mortale, nella tarda mattinata di oggi, a Gravina di Catania. L'impatto tra una moto Harley-Davidson e un camion è avvenuto in via Etnea bassa, nei pressi degli svincoli della Tangenziale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il motociclista, uscendo dal rifornimento di benzina Q8 per immettersi nella strada, sia stato travolto dal camion che sopraggiungeva. Per il motociclista, di cui non si conoscono le generalità, sono stati inutili i soccorsi. La polizia stradale, intervenuta sul posto insieme alla municipale e ai mezzi di soccorso, ha chiuso lo svincolo di Gravina sulla tangenziale di Catania. E' il terzo incidente mortale, in meno di un mese, che si registra nel comune etneo. L'ultimo solo due giorni fa: a perdere la vita era stato un commercialista di 60 anni.