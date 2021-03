Impatto sulla Catania-Siracusa: perde la vita un 35enne

Ha perso la vita un 35enne, Sergio Puglisi, a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Catania-Siracusa. Il sinistro, avvenuto nei pressi di contrada San Demetrio nella zona di Carlentini, avrebbe determinato un impatto violento tra l'auto di Puglisi, una fiat 600, e altri due mezzi, una Bmw e una Toyota. Il trentacinquenne è morto poco dopo l'impatto e dalle prime informazioni pare che stesse effettuando una consegna a domicilio di cibo. Feriti in modo non grave un uomo ed una donna, a bordo degli altri veicoli. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini e la procura siracusana ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale.