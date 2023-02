Scontro tra due Tir sulla Catania-Messina, traffico bloccato sulla A18

Lunghe code e traffico bloccato sulla A18 Catania - Messina, in direzione della città dello Stretto, per un pauroso incidente avvenuto oggi intorno alle 12.30 tra i caselli di Fiumefreddo e Giarre in direzione Messina.

Due mezzi pesanti, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati. Uno dei camion ha riversato il suo carico anche nella corsia opposta. Sul posto la polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso gli autotrasportatori.

Traffico rallentato dunque in direzione Messina dove sono già circa quattro i chilometri di fila ed è impossibile raggiungere lo svincolo di Giardini Naxos

in aggiornamento