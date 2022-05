Maltempo, incidente nella notte sulla Messina-Catania: un ferito

Un incidente, per fortuna, senza gravi conseguenze, si è verificato questa notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, precisamente nel tratto compreso tra Giarre e Acireale.

Intorno alle 3.30, il conducente di una Volkswagen Golf, probabilmente a causa della pioggia che ha reso viscido l’asfalto, ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale l’uomo dell’auto rimasto leggermente ferito, i vigili del fuoco di Riposto, che hanno messo in sicurezza l’auto e la Polstrada per eseguire i rilievi del caso.