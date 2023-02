Incidente stradale in via Umberto, auto si ribalta

Scontro tra due auto, alle prime luci dell'alba, in via Umberto, incrocio con via Ventimiglia. In base ad una prima ricostruzione, l'auto ribaltata stava percorrendo la via Umberto quando è stata centrata da un'altra auto che proveniva da via Ventimiglia. Quest'ultima non si sarebbe fermata allo stop, colpendo l'altra auto e facendola ribaltare. La macchina che ha provocato l'incidente non si è fermata per soccorrere il conducente dell'altra auto che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.