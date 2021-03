Incidente in tangenziale, tamponamento tra auto: lunghe code a Misterbianco

Il tamponamento tra auto è avvenuto nelle prime ore del mattino sulla Tangenziale ovest in direzione Siracusa all'altezza dello svincolo di Misterbianco. Il traffico è rallentato e si sono formate lunghe code. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso e il personale Anas per garantire la sicurezza del flusso veicolare considerate anche le condizioni meteo in corso. Non si hanno notizie di feriti tra i conducenti delle auto coinvolte