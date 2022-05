Incidente stradale sulla Catania-Caltagirone, scontro tra due auto: tre feriti, una 22enne in gravi condizioni

È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8.30, lungo la strada statale Catania-Caltagirone, in territorio di Lentini. Lo scontro è avvenuto tra una Porsche ed una Fiat Panda. Ad avere la peggio, nell'impatto, è stata la Panda: è in gravi condizioni la 22enne di Scordia che era alla guida ed è rimasta incastrata tra le lamiere, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lentini e Palagonia. Una volta soccorsa sul posto, è stata trasportata al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Anche la sorella è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale San Marco. Il conducente della Porsche si trova, invece, all'ospedale di Lentini. Sulla dinamica dell'incidente, indagano i carabinieri di Augusta. Il traffico è rimasto bloccato per molte ore: dopo le ore 15 è stata ripristinata la circolazione.