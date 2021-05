Incidente stradale a Librino, autobus dell'Amt contro un palo: un ferito grave

Poco dopo le 10,00, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta in viale Vigo a Librino per un autobus alimentato a metano dell'Azienda Metropolitana dei Trasporti catanese che ha impattato contro un palo della linea elettrica a media tensione posto ai margini della carreggiata. Il mezzo ha finito la propria corsa schiantadosi contro un palo della pubblica illuminazione. Un passeggero, Salvatore Colomba, ferito in maniera grave, è stato trasportato con elisoccorso in ospedale Cannizzaro, mentre il conducente del bus Francesco Catania, anch’egli rimasto ferito in maniera seria, è stato trasportato con un’ambulanza al Policlinico. Solo lievi contusioni per gli cinque altri passeggeri a bordo del mezzo. Per gli accertamenti dell'incidente, sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Catania e un una dei vigili del fuoco che hanno agevolato i soccorsi del 118, prontamente giunti sul posto. Il sindaco Salvo Pogliese, fa sapere con una nota, è in stretto contatto con il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia per accertare le condizioni dei feriti. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento da parte della polizia di Stato e della polizia locale.