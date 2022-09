Incidente a Librino, morti due giovani motociclisti: la Procura apre un'inchiesta

Sull'incidente stradale che ha provocato la morte dei due motociclisti Fabrizio Storniolo di 29 anni e Carmelo Rapicavoli di 20, la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, i due, erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta. Non è ancora chiara l'esatta dinamica, né se nell'incidente siano coinvolte altre persone. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale. Disposti anche i primi accertamenti medico legali e si sta valutando se disporre l'autopsia.