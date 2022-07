Incidente stradale a Licodia Eubea, scontro tra auto e moto: morto un carabiniere

Non ce l'ha fatta il carabiniere in servizio a Scoglitti, vittima, poco dopo le 13, di un incidente stradale in territorio di Licodia Eubea. Il giovane, 27 anni, originario della Calabria, era rimasto ferito nello scontro tra una Toyota Yaris e una moto: le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ai primi soccorritori. Inizialmente, infatti, l'Anas aveva comunicato che il decesso era avvenuto subito dopo l'impatto. Successivamente, invece, è stato precisato che il giovane aveva riportato gravi ferite ed era stato trasportato in elisoccorso a Catania. Ma il militare è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. L'incidente è avvenuto lungo l strada statale 514 "di Chiaramonte", al km 26.2, a Licodia Eubea. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto.