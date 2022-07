Incidente a Licodia Eubea, scontro tra auto e moto: ferito un carabiniere

E' rimasto ferito un carabiniere in servizio a Scoglitti, a seguito di un incidente avvenuto poco dopo le ore 13, in territorio di Licodia Eubea. Il giovane, 27 anni, originario della Calabria, ha riportato gravi ferite nello scontro con una Toyota Yaris. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 514 "di Chiaramonte", al km 26.2, a Licodia Eubea. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto.