Incidente stradale tra due auto sull'autostrada Catania-Messina, lunghe code

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 16 di questo pomeriggio sull'autostrada Catania-Messina, poco prima del casello di San Gregorio. Due le vetture coinvolte: per cause ancora da accertare sono entrate in collisione, terminando la marcia contro il guard rail. Sono al momento in corso le operazioni di soccorso, con un'ambulanza giunta sul posto insieme alla polizia stradale per i rilievi del caso. Si registrano lunghe code in direzione Catania, con traffico congestionato dal luogo dell'incidente all'area di servizio di Aci Sant'Antonio. Nessun rallentamento nella carreggiata opposta, in direzione Messina.