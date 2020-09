Maltempo, diversi incidenti registrati nel catanese: 5 feriti a Trecastagni

Nel pomeriggio di oggi, dopo l'ondata di maltempo si sono verificati diversi incidenti stradali in provincia di Catania Sulla tangenziale all'altezza dell'uscita di Canalicchio i vigili del fuoco sono stati chiamati per un'autovettura ribaltata. A San Giovanni la Punta in via Fisichella è invece intervenuta una squadra del Distaccamento di Acireale, insieme al 118. L'incidente più grave si è verificato, poco dopo le 15,30, a Trecastagni in via Cava, 38, dove una Fiat 500 ed una Picanto LX Kia si sono scontrate per motivi da accertare. Ci sono stati complessivamente 5 feriti, tra cui alcuni ragazzi di cui uno versa in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero dell'elisoccorso che è atterrato sul campo sportivo di Trecastagni. Sul posto, oltre alla squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, sono intervenute 5 automediche del Servizio 118, i carabinieri e la polizia locale. Infine, dopo le 16 e 30 in via Rosario Pilo a Motta S. Anastasia i sommozzatori del nucleo di Catania hanno tratto in salvo un ragazzo che era rimasto intrappolato all'interno della propria vettura rimasta in panne per il maltempo.

