Incidente stradale sulla Messina-Catania, scontro tra tre auto: un ferito e lunghe code

Esattamente due chilometri prima del casello di San Gregorio e sulla carreggiata in direzione Catania, tre auto si sono scontrate causando un blocco al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Catania, per l'esecuzione dei rilievi e per la ricostruzione della dinamica, e i sanitari del 118, per le cure alle persone coinvolte. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della polizia stradale di Catania, lo scontro ha causato un ferito, che è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.