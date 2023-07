Incidente a Giampilieri, morto motociclista catanese: un indagato per omicidio stradale

E' stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il 72enne alla guida della Fiat Panda che, ieri, a Giampilieri Marina, ha travolto e ucciso Carlo Trovato, studente in medicina di origine catanese che a Messina si stava specializzando in Otorino Laringoiatria. Un atto dovuto a prescindere dalla dinamica che sembra comunque essere legata ad una manovra azzardata. L’uomo viaggiava con il figlio quando si è scontrato con il la giovane vittima alla guida di una moto Ducati Multistrada. Il motociclista, a seguito dell'impatto, è stato balzato dalla sella, schiantandosi sull'asfalto molti metri più in là rispetto a dove è stata ritrovata la moto, ridotta a un groviglio di lamiere.

Disperata la corsa in ospedale dei sanitari del 118 ma vano è stato il tentativo di rianimarlo da parte dei medici del pronto soccorso del Policlinico che hanno riconosciuto il collega. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale, che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica. La salma, attualmente nella camera mortuaria del Policlinico (anche se non si esclude il trasferimento al Papardo) resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore dovrebbe disporre l'esame autoptico. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi ancora increduli. Alcuni postano foto al lavoro insieme. "Una perdita così grande, inspiegabile, inaspettata, dal nulla... Faccio fatica ad accettare tutto ciò. La vita è ingiusta", scrive Pierpaolo.