Incidente stradale nel Messinese, moto contro auto: morto 26enne catanese

Un giovane di 26 anni, Carlo Trovato, studente di Medicina e originario di Catania, è morto questa sera a seguito di un incidente stradale avvenuto a Messina. L'incidente si è verificato intorno alle ore 19 sulla Statale 114 nei pressi di Giampilieri. Lo scontro, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra una moto Ducati guidata dal ventiseienne ed una Fiat Panda condotta da un uomo. Nell'urto il giovane sulla moto ha avuto la peggio. Subito soccorso e trasportato al Policlinico, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. E' morto dopo qualche ora per le gravi ferite riportate.