Largo Rosolino Pilo, una Smart si ribalta: intervento dei vigili del fuoco

Da diversi mesi Largo Rosolino Pilo è diventato un punto di riferimento per molti giovanissimi che qui si danno appuntamento la sera per parlare o bere una birra, grazie anche ai nuovi locali sorti in zona. L'aumento delle presenze ha creato inevitabilmente qualche problema alla viabilità, insieme agli schiamazzi notturni che disturbano il sonno dei residenti. Ieri sera si è verificato, invece, un rocambolesco incidente stradale. Una Smart si è ribaltata finendo a testa in giù a pochi metri dai tavoli pieni di avventori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere su quattro ruote il mezzo ed i soccorritori del 118 per prestare le prime cure ai feriti. Proprio per affrontare i tanti problemi relativi alla vita notturna tra le vie del capoluogo etneo, il Sindaco Salvo Pogliese ha chiesto al prefetto Maria Carmela Librizzi di convocare al più presto un altro comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.