Perde il controllo dell'auto che si ribalta: donna in gravi condizioni

Questa mattina, un incidente si è verificato sulla statale 192, nei pressi dell’incrocio con la provinciale 12 II, nel territorio di Misterbianco. Una donna a bordo di una Fiat Grande Punto ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco sono giunti sul luogo per le operazioni di soccorso. La donna rimasta ferita in gravi condizioni è stata trasportata all’ospedale San Marco. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell'incidente.